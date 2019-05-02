Смерти от кори в Украине: озвучена страшная статистика

Всего с начала вспышки корью заболело более 100 тысяч человек, 37 из которых умерло.

С начала года в Украине от осложнений кори умерли 16 человек.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Последняя жертва – 12-летний ребенок, который не мог получить прививку из-за противопоказания к вакцине. В Минздраве отмечают, что таких людей можно защитить только коллективным иммунитетом.

С 18 по 25 апреля корью заболели 2 тыс. 175 человек – 1 тыс. 180 взрослых и 1 тыс. 67 детей. Больше всего новых случаев - в Харьковской, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областях и в столице.

Всего с начала года в Украине корью заболели 43 тыс. 783 человека — 20 тыс. 359 взрослых и 23 тыс. 424 ребенка.

Ранее врач Евгений Комаровский, который стал консультантом Владимира Зеленского по медицине, назвал возможные шаги в борьбе со вспышкой кори.