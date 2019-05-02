Супрун предупредила украинцев о чувстве одиночества, вызванного соцсетями

Общение в соцсетях может привести к появлению дополнительного стресса, повышению тревоги, ухудшению настроения и даже возникновению депрессии, отметила Супрун.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила в Facebook, что количество друзей в социальных сетях не является подтверждением социализированности.

Наоборот, подчеркнула Супрун, количество друзей в соцсетях «зачастую» становится причиной возникновения чувства «одиночества».

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Она добавила, что неназванные исследования подтвердили, что общение в соцсетях может привести к появлению дополнительного стресса, повышению тревоги, ухудшению настроения и даже возникновению депрессии.

Супрун добавила, что соцсети также могут привести к проблемам со сном, снижению самооценки и развитию интернет-зависимости.

Как сообщал УНИАН, ранее Супрун посоветовала после выборов пить чай, а не алкоголь.