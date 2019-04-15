В Украине растет уровень заболеваемости корью

С начала года от осложнений кори умерло 14 человек.

Уровень заболеваемости корью в Украине продолжает расти. С 5 по 11 апреля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве: 309 больных - 199 взрослых и 110 детей.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины. На втором месте по количеству новых случаев кори - Харьковская область - 165 взрослых и 74 ребенка.

В Киевской области 197 новых заболевших корью - 120 взрослых и 77 детей, в Хмельницкой - 93 взрослых и 93 ребенка, во Львовской - 157 - 41 взрослый и 116 детей.

С начала года корью в целом заболели 39 тыс. 549 человек — 18 тыс. 187 взрослых и 21 тыс. 362 ребенка. От осложнений кори умерло 14 человек.