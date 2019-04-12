Диетолог объяснила, почему нельзя поздно ужинать

Эксперт предупредила об опасности позднего ужина.

Диетолог Светлана Фус советует ужинать за 3-4 часа до отхода ко сну.

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Об этом она написала на своей странице в Instagram. "Если постоянно ужинать поздно, это приводит к набору лишних килограммов, поскольку энергия, получена из еды, не успевает расходоваться", - отметила диетолог.

"Лучшее время для ужина — 3-4 часа до сна", — добавила Фус.

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