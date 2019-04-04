В Украине из-за смерти пациента запретили лекарство от болезней сердца

Лекарство запретили из-за смерти пациента.

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метонат".

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Решение о запрете ведомство приняло 3 апреля. Речь идет о растворе для инъекций, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах; по 5 ампул в одностороннем блистере, по 2 блистера в пачке картонной серии 81338022.

Производитель лекарств - ЧАО "Лекхим – Харьков", Украина.

Временный запрет установили из-за уведомления от ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" о летальном случае при применении указанной серии "Метоната".

"Метонат" - средство, влияющее на сердечно-сосудистую систему. Оно применяется в комплексной терапии у следующих случаях: заболевания сердца и сосудистой системы: стабильная стенокардия нагрузки, хроническая сердечная недостаточность (NYHA I-II и функциональный класс), кардиомиопатия, функциональные нарушения деятельности сердца и сосудистой системы; острые и хронические ишемические нарушения мозгового кровообращения снижена работоспособность, физическое и психоэмоциональное перенапряжение; в период выздоровления после цереброваскулярных нарушений, травм головы и энцефалита.​

Ранее Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию "Глицина".