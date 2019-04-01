Супрун посоветовала после выборов пить чай, а не алкоголь

В Минздраве советуют пить чаи, в том числе травяные.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун после выборов советует пить чай, а не алкоголь.

Соответствующие рекомендации она обнародовала на своей странице в Facebook. Супрун советует пить чаи, в том числе травяные, поскольку они позаботятся о здоровье после предвыборного обострения.

1. Гибискус - такойчай снижает давление и снимает отеки, при этом не нарушает баланс электролитов; регулярное потребление такого напитка снижает общий уровень холестерина.

2. Белый чай полезен для здоровья зубов: он подавляет амилазу слюны, поэтому углеводы пищи не становятся простыми сахарами — пищей для бактерий зубного налета. Такой напиток может предотвращать свободнорадикальные процессы в коре головного мозга.

3. Вербена - такойчай успокаивает, снимает тревожность, улучшает пищеварение, препятствует вздутию и диарее, имеет антимикробные свойства.

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4. Ромашка лекарственная успокоит не хуже алкоголя, ведь способствует образованию гамма-аминомасляной кислоты, тормозного нейромедиатора.

5. Мелисса во многом напоминает ромашку. Напиток обладает спазмолитическим действием, помогает при детских коликах. Мелисса уменьшает воспаление, успокаивает, обладает мощным антиоксидантным действием.

6. Зеленый чай - снижает уровень кортизола и даже предотвращает деменцию. Потребление этого напитка снижает риск болезни Альцгеймера и накопления висцерального жира (на животе).

7. Имбирь - такой чай может останавливать свободнорадикальные процессы, возникающие после тренировки или при воспалении желудочно-кишечного тракта. Имбирный напиток уменьшает тошноту, в том числе при токсикозе во время беременности. Но то, что имбирь согревает или лечит голосовые связки — это миф. Нам действительно горячо от имбиря.

8. Зверобой действует не хуже алкоголя, если учитывать рост уровня нейромедиатора серотонина. Активное вещество гиперфорин, содержащееся в зверобое, влияет на активность генов, отвечающих за образование серотонина.