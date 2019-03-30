Диетолог назвала самый полезный суп

Первые блюда, по словам диетолога, не являются обязательной составляющей здорового питания.

Диетолог Екатерина Павлова отмечает, что самыми полезными являются овощные супы без жарки.

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Она отметила, что в овощном отваре очень много витаминов и микроэлементов, сообщает "Главред" со ссылкой на Здоровье 24.

Первые блюда, по словам диетолога, не являются обязательной составляющей здорового питания. Также супы не стоит есть горячими, поскольку кипяток обжигает пищевод.

"…на постоянной основе такая травматизация приводит к риску рака пищевода. У народов, которые привыкли пить горячий чай, во много раз чаще встречается рак пищевода", — предупредила Павлова.

Как сообщал УНИАН, диетолог объяснил украинцам, когда нужно устраивать голодовку.