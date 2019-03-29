Скандал со смертью ребенка во время простой операции в Одесской области получил продолжение (видео)

В больнице начали служебное расследование.

В Одесской области 8-летний мальчик умер во время удаления аденоидов.

Медики говорят, что перед хирургическим вмешательством сделали все необходимые анализы, которые показали, что противопоказаний для операции нет. Почему у ребенка остановилось сердце, выясняют судмедэксперты, говорится в сюжете ТСН.

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В больнице проводят служебное расследование, но ни лор-врача, ни анестезиолога от работы на время расследования не отстранили. По факту смерти ребенка местная полиция открыла уголовное производство.

"Диагноз - острая сердечная недостаточность и гипертрофическая кардиомиопатия. Далее будет проведена экспертиза, ведь еще надо исследовать гистологический материал. Мы опросили всех врачей, которые присутствовали, проверили медицинскую документацию, а сейчас она уже изъята. Никаких нарушений мы не нашли", - говорит главврач Подольской городской больницы Александр Жуковский.

Семья погибшего мальчика во всем винит врачей. "Подозреваю, что это передозировка. Вследствие этого остановилось сердце. С ним в палате тоже лежал мальчик. Ему сделали первую операцию, он вышел из анестезии через шесть часов", - рассказывает тетя мальчика Людмила Паламарчук.