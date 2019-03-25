Диетолог развенчала миф о пользе красного вина

Красное сухое вино можно употреблять не ежедневно, не в большом количестве и по случаю знаменательных событий.

Алкоголь, в частности, красное вино, является контроверсионным напитком.

Об этом заявила врач-диетолог Оксана Скиталинская во время чата в Главреде.

По ее словам, польза вина сомнительна, так как содержание ресвератрола (антиоксидант, который улучшает состояние сосудов) в нем чрезвычайно низко, а для того, чтобы получить достаточно ресвератрола, человеку нужно выпить 40 литров вина.

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"С другой стороны, алкоголь действует плохо на мозг и печень. У женщин (таких исследований много) он увеличивает риск рака молочной железы. При условии, если его употреблять каждый день. Поэтому красное сухое вино можно употреблять не ежедневно, не в большом количестве и по случаю знаменательных событий", - добавила она.

Напомним, ранее ученые заявили, что умеренное употребление вина работает только в том случае, если люди выпивают не более трех бокалов вина в неделю. Ранее наука выяснила, что у вина есть целый ряд преимуществ - от предотвращения тромбов до снижения уровня сахара в крови.