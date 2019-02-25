В Киеве на прошлой неделе от кори умерла 57-летняя женщина

Всего с 28 декабря 2018 года до 22 февраля 2019 года корью в Украине заболело 24042 человека - 10 588 взрослых и 13 454 ребенка.

В течение прошлой недели корью заболел 2751 человек - 1313 взрослых и 1438 детей, что на 15,7% меньше по сравнению с показателями предыдущей недели (8-16 февраля).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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"За отчетную неделю в Киеве от осложнений кори умерла 57-летняя женщина. Минздрав Украины выражает соболезнования родным. Всего в этом году умерло уже девять человек, среди них двое детей. С начала вспышки корь унесла 30 жизней", - говорится в сообщении.

Всего с 28 декабря 2018-го по 22 февраля 2019 года корью в Украине заболело 24042 человека - 10 588 взрослых и 13 454 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3741 человек: 1237 взрослых и 2504 ребенка), Винницкой (2136: 930 взрослых и 1206 детей), Ривненской (2109: 726 взрослых и 1383 ребенка), Хмельницкой (1 779 960 взрослых и 819 детей) областях и г. Киев (2083 человека: 1179 взрослых и 904 ребенка).