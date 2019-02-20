На Львовщине госпитализировали двух девочек, которые отравились угарным газом в школе

Подача газа в газовой печи в классе временно приостановлена.

В селе Тейсаров Жидачевского района Львовской области от отравления угарным газом пострадали две 11-летние ученицы местной школы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 19 февраля, около 11:40, с жалобами на плохое самочувствие из-за возможного отравления угарным газом в помещении местной школы обратились две ученицы.

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«Одна из пострадавших в удовлетворительном состоянии госпитализирована в Жидачевскую районную больницу, вторая школьница в сопровождении родителей обратилась и в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в Стрыйскую городскую больницу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийной бригадой ОАО «Львовгаз» временно прекращена подача газа в газовой печи в 6-м классе. По результатам проверки газоснабжения в других классах школы нарушений не выявлено, учебный процесс не прекращался.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.