Во Львовской области начали спецоперацию по вакцинации школьников от кори

Во Львовской области не были вакцинированы 22 тыс. детей, но после сверки данных, эта цифра возросла вдвое.

Сегодня во Львовской области началась кампания по вакцинации школьников от кори. Около 50 тыс. детей, которые не были ранее привиты, вакцинируют в течение трех недель по согласию их родителей.

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Как сообщает радио Свобода, во время проверки данных, на Львовщине обнаружили почти 50 тыс. непривитых от кори детей, заявила во Львове во время брифинга заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

«Эта кампания нацелена на детей, которые пропустили прививку от кори и краснухи. У нас пропустили плановые прививки, по разным причинам, на 2017 год 800 тыс. детей. Во Львовской области были невакцинированы 22 тыс. детей, а когда мы сверили данные, эта цифра возросла вдвое», – говорит Стефанишина.

С начала этого года во Львовской области корью заболели 3446 человек, одна женщина скончалась. Поскольку в регионе наибольшее количество лиц, по сравнению с другими, поэтому Министерство здравоохранения начало отсюда спецоперацию по вакцинации. Прививки проводят в медицинских амбулаториях, а также созданы мобильные группы из врачей и медицинских сестер, которые проводят прививки в школах. Родители могут присутствовать.

«Мобильные группы укомплектованы специалистами, которые проходили обучение», – сказал Владимир Курпит, генеральный директор Центра Общественного здоровья Минздрава.

Сейчас на Львовщине есть 45 тыс. вакцин, еще около 70 тыс. довезут на этой неделе. По словам представителей Минздрава, это качественные вакцины бельгийского и американского производства. Прививки проводятся бесплатно.

Минздрав будет рекомендовать другим областям провести массовую прививку детей. А такие усиленные меры, как на Львовщине проведут в Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской областях.

Заболевание корью может иметь тяжелое течение и привести к тяжелым осложнениям – пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга – энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти.

Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори – вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска.