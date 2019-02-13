В Одессе родители предоставили медикам поддельную справку о вакцинации ребенка от кори, выданную в оккупированном Луганске

Медики провели «маленькое расследование»

В Одессе родители предоставили медикам поддельную справку, в том числе о вакцинации от кори своего 3-летнего ребенка.

Об этом в Facebook сообщил замдиректора коммунального учреждения «Одесский областной центр скорой медицинской помощи» Дмитрий Самофалов.

По его словам, вчера в одну из амбулаторий родители 3-летнего ребенка принесли справку о вакцинации (форма 063) от ООО «Клиника «Интер», которая якобы расположена по адресу Одесса, ул. Прохоровская, 79.

«Согласно этой справке, ребенок был привит даже больше раз, чем надо. У врача амбулатории сразу возникли подозрения… Во-первых, родители ребенка всегда отказывались от прививки, а во-вторых, прививки в справке записаны с ошибками, и согласно справке ребенок трех лет уже дважды вакцинирован от кори», - написал Самофалов.

Он отметил, что медики провели «маленькое расследование», которое показало, что в Одессе вообще не существует указанного адреса (последний дом на улице Прохоровской имеет номер 77), серии вакцин не соответствуют существующим, а вакцины с такими сериями вообще не получали в Одесской области в последние пять лет.

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Кроме того, согласно реестру ЕГРПОУ, юридический адрес ООО «Клиника «Интер» находится на временно оккупированной территории - в Луганске. По телефону подтвердили, что это - клиника «Интер», но, как отметил чиновник, не смогли предоставить адекватную информацию о своих услугах и о том, в каких городах находятся их подразделения.

По данным Самофалова, аналогичная ситуация в Запорожье, где клиника расположена по несуществующему адресу (ул. Рекордная, 43), и тот же врач - Федоренко Дмитрий Николаевич - выдает больничные.

«И сама «Клиника» уже фигурирует в одном уголовном деле… В Единый реестр досудебных расследований от 26 сентября 2018 года, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов» по поводу листа нетрудоспособности, но уже в Харькове», - подчеркнул чиновник.

Он акцентирует, что речь о мошенниках, выдающих поддельные справки по всей Украине.