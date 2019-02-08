Украинцам пообещали улучшение содержания "пакета малыша"

В министерстве отмечают, что содержание "пакета малыша" будет улучшено.

С 1 января этого года "пакет малыша" получили уже почти 19 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте сказала первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова.

"С 1 сентября 2018 года почти 95 тысяч человек получили "пакет малыша". С 1 января 2019 года эта цифра составила почти 19 тысяч человек. То есть, мы видим положительную тенденцию", - отметила она.

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Сукманова подчеркнула, что для улучшения содержания "пакете малыша" был проведен мониторинг отзывов и предложений от родителей.

"По выбору мамы получить "пакет малыша" можно или при рождении ребенка, или при выписке из роддома. Более того, планируется привлекать специалистов по социальной работе для решения проблемных вопросов мамы, если она находится в роддоме в сложных жизненных обстоятельствах", - сказала представитель правительства.

По ее словам, совместно с партнерами из UNICEF было проведено "глубинное интервью" и улучшено содержание "пакета малыша".

Как сообщал УНИАН, 30 января министр социальной политики Андрей Рева заявил, что перечень вещей, которые входят в единовременную натуральную помощь «Пакет малыша», будет расширен со следующего месяца.