Худеем эффективно: названы три важных правила

Для того, чтобы похудение было эффективным и безопасным для здоровья, нужно потреблять достаточно энергии для поддержания жизненно важных функций и вести активный образ жизни, более активно расходуя энергию.

Диетолог Светлана Фус поделилась тремя важными правилами правильного питания.

На своей странице в Instagram она отметила, что первое правило – это гармоничное соотношение энергии, которая поступает с едой в течение дня, и энергии, которая расходуется.

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"То есть, если вы будете употреблять энергии с едой больше, чем тратите, тогда она лишними килограммами будет оставаться на вашей фигуре", - подчеркнула Фус.

Второе правило питания – это сбалансированное ежедневное меню, в которое должны входить все необходимые для организма вещества — разнообразные белки, полезные жиры и углеводы.

"Третье и не менее важное правило здорового питания – это режим приема пищи. Ведь от того, насколько правильно вы подберете продукты, зависит только половина успеха. Вторая часть эффективного, а главное безопасного похудения – это умелое чередование этих продуктов, кратность и регулярность их употребления", - подытожила диетолог.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала об опасности "голодной" диеты, когда люди все равно набирают вес.