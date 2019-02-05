"Обеспокоена": посол Британии отреагировала отстранение Супрун
Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф обеспокоена возможными последствиями отстранения Ульяны Супрун с должности и.о. министра здравоохранения на процесс реформ в медицинской отрасли.
Об этом британский дипломат написала в Twitter.
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"Все еще жду дальнейших подробностей этого дела, но обеспокоена потенциальным влиянием на жизненно необходимые реформы в области здравоохранения Украины", - заявила Гоф.
Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал в Facebook, что суд запретил Супрун исполнять обязанности руководителя Минздрава.
В Минздраве консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун выполнять полномочия и.о. министра.