"Обеспокоена": посол Британии отреагировала отстранение Супрун

Британский дипломат хочет получить больше подробностей.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф обеспокоена возможными последствиями отстранения Ульяны Супрун с должности и.о. министра здравоохранения на процесс реформ в медицинской отрасли.

Об этом британский дипломат написала в Twitter.

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"Все еще жду дальнейших подробностей этого дела, но обеспокоена потенциальным влиянием на жизненно необходимые реформы в области здравоохранения Украины", - заявила Гоф.

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал в Facebook, что суд запретил Супрун исполнять обязанности руководителя Минздрава.

В Минздраве консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун выполнять полномочия и.о. министра.