В Ивано-Франковской области 19-летний парень попал в реанимацию из-за ботулизма

Известно, что юноша употреблял в пищу паштет домашнего приготовления.

В Ивано-Франковской области с диагнозом «ботулизм» госпитализировали 19-летнего парня.

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Как сообщили УНИАН в Управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, вчера, 28 января, в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в области поступила информация из Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы о том, что в реанимационное отделение с диагнозом «ботулизм пищевой тяжелой формы» госпитализирован 19-летний житель с. Слободка Тисменицкого района.

Отмечается, что парень заболел 26 января, а 28 января был госпитализирован.

Известно, что он употреблял в пищу паштет домашнего приготовления.

Как сообщалось, с начала 2018 года в Украине зафиксировано восемь смертей от ботулизма. Самая частая причина отравления - употребление вяленой, соленой или консервированной рыбы домашнего приготовления, которая была приобретена на стихийном рынке или же просто в подземном переходе.