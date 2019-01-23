Минздрав хочет рассмотреть вопрос об объявлении эпидемии кори в Украине (видео)
Министерство здравоохранения до конца недели намерено подготовить документы для созыва специальной комиссии по рассмотрению вопроса о необходимости объявления эпидемии кори в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун после заседания правительства.
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"Есть много показателей относительно эпидемии - не только количество заболеваний или количество смертей, но есть и другие. Сейчас, чтобы объявить эпидемию, мы должны созвать специальную комиссию, которая это будет делать. Мы до конца недели все юридические документы собираем, чтобы мы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, наступила ли эпидемия", - сказала она.
Супрун подчеркнула, что во время эпидемии Минздрав имеет больше полномочий для приобретения большего количества вакцин.