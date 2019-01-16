Агрессивный грипп: названы основные ошибки больных украинцев (видео)

Основная из них - запоздалое обращение к врачу.

От гриппа в текущем сезоне уже умерли 19 украинцев, среди которых беременная женщина, трое детей и двое медработников.

Таковы официальные данные Министерства здравоохранения, говорится в сюжете ТСН.

В Киеве на карантин закрыли четыре учебных заведения, приостановлена учеба в Одессе и Луцке. На прошлой неделе возрос уровень заболеваемости среди взрослых, а в следующем ожидают и среди детей.

В общем эпидемпорог в Украине не превышен, кроме Сумской, Одесской и Житомирской областей. А вот больше всего смертей от гриппа зафиксировано на Черниговщине – уже в этом году там умерло семь человек. Большинство жертв нынешнего гриппа за медицинской помощью обратились лишь на шестой день, когда инфекция уже разгулялась на полную.

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"Вирус гриппа – он сам по себе очень агрессивный. Он подавляет иммунитет, если так говорить, простыми словами. На фоне этого уже присоединяется бактериальная инфекция. Поэтому это и является опасным", - пояснил врач-пульмонолог областной больницы Иван Тельнов.

Врачи говорят, что люди пренебрегают медицинской помощью из-за собственной самоуверенности или страха и занимаются самолечением. От этого медики предостерегают, так как поставить диагноз самостоятельно крайне тяжело, а ошибка может стоить даже жизни. Медик Наталья Шевчук пациентам, которые игнорируют врачей, рекомендует экспресс-тест на грипп, а также советует хотя бы позвонить своему семейному врачу и рассказать о симптомах.

При гриппе нарушается артериальное давление – резко повышается или резко понижается. Пульс – 90 и выше ударов в минуту. Сильная головная боль, тошнота и даже рвота. Ломота в суставах и мышцах. При таких признаках нужно немедленно обращаться за помощью. "Насморк, кашель – возникает на второй-третий день, и температура за 38,5. При ОРВИ температура все же в показателях 38,3 – не выше. И жалобы на насморк, кашель возникают одновременно с температурой", - говорит семейный врач.

В целом медики просят не пренебрегать вакцинацией, ибо в этом сезоне привилось меньше 0,5% населения страны. Даже если вакцина не спасет от гриппа, риск осложнений уменьшается и течение болезни будет значительно легче. Сделать прививку не поздно и сейчас.