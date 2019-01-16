Украинцы оказались среди лидеров в рейтинге смертности из-за неправильного питания (видео)

Диетологи посоветовали, как улучшить свой рацион.

Среди 100 тысяч смертей в Украине 349 человек умирают из-за неправильного питания.

По подсчетам Немецкого университета имени Фридриха Шиллера, Украина по этому показателю на четвертом городе среди стран Европы, говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

По мнению ученых, проблема в том, что украинцы употребляют мало овощей, орехов и цельного зерна, зато много соли.

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"Украинцы - чемпионы по употреблению хлебобулочных изделий. Кроме того, что мы получаем много простых углеводов, очень часто хлебобулочные изделия содержат и вредные жиры. Мало употребляют овощей, мало употребляют фруктов", - говорит диетолог Наталья Самойленко.

Медики предупреждают, что такие, казалось бы, небольшие недостатки питания могут приводить к серьезным сердечно-сосудистым проблемам. От повышенного давления до различных видов инфарктов.

Диетологи советуют продукты белой муки заменить цельнозерновыми продуктами - это может быть гречка, пшено, рис. Это могут быть сорта хлеба, богатые на клетчатку. Кроме того, вместо сосисок лучше брать мясо и потреблять больше овощей. Зимой есть такие варианты, как квашеная капуста, тыква, морковь свекла, сельдерей.

Также для нашего здоровья важно соблюдать режим питания. Стараться есть в одно и то же время ежедневно и обязательно полноценно завтракать и не переедать на ночь.

Ранее исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун дала советы украинцам, как начать правильно питаться в 2019 году.