В Украине развеяли мифы о добровольном согласии на секс (инфографика, видео)

Простое понятие "согласие на секс" вызывало много опасений о массовых надуманных обвинениях в насилии, пишет Супрун.

Вокруг изменений в Уголовный кодекс очень быстро возникло много мифов. Поэтому Ульяна Супрун, и.о. главы Минздрава, объяснила, что означает согласие на секс и почему важно расширение понятий "сексуальное насилие" и "изнасилование".

На своей странице в Facebook она пояснила, что отныне сексуальным насилием будет также совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого человека, без добровольного согласия потерпевшего. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половым сношениям силой или шантажом, или же если человек был в беспомощном состоянии.

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"Важно, что теперь злоумышленники будут виноваты в том, что они не получили не только однозначного конкретного согласия на секс, но и на любые унизительные действия по отношению к жертве", - подчеркнула Супрун.

Обновление же понятия "изнасилование", продолжила она, заключается в том, что отныне им будут считаться действия сексуального характера, связанные с проникновением в тело другого человека с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица.

"О важности согласия на секс — уже классическим стал пример с чаем в известном видео, которое перевел на украинский Центр "Женские перспективы". Вы же не подумаете заставить пить чай человека, который его не хочет?", - подытожила Супрун и опубликовала этот ролик.

Кроме того, мифы, которые появились после принятия законодательных изменений относительно защиты от сексуального и домашнего насилия, на своей странице в Facebook развеяло Министерство юстиции Украины.

В частности, миф о необходимости получения письменного согласия от партнера на секс.

Миф 1. Для добровольного секса нужна расписка партнера

"В законе об этом не говорится. Расписка может лишь подтвердить, что в начале акта человек был на него согласен. При этом следует учитывать, не была ли получена подпись под давлением. Вам достаточно получить четкое недвусмысленное согласие партнера", - подчеркнули в Минюсте.

Миф 2. Согласие действует на весь ход полового акта

"Человек имеет право в любой момент изменить свое мнение. Если в процессе вам сказали "нет" - оставьте человека в покое", - пояснили в ведомстве.

Миф 3. Изнасилование - это только традиционный секс

Не совсем. Отныне изнасилованием могут считаться любые действия сексуального характера, совершенные без добровольного согласия потерпевшего лица.

Миф 4. Изнасилование в браке - не преступление

Как отметили в Минюсте, изнасилование жены (мужа), бывшей жены (мужа) или другого человека, с которым обидчик находится или находился в семейных или близких отношениях, наоборот отягощает ответственность (а это от 5 до 10 лет лишения свободы).

Миф 5. Будет сложно защититься от обвинений в изнасиловании

В Украине действует презумпция невиновности. "Довести обстоятельства и отсутствие согласия должна сторона обвинения (потерпевший и прокурор). Доказательствами могут быть показания, вещественные доказательства, документы, выводы экспертов", - рассказали в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Украине вступил в силу закон, который усиливает ответственность за преступления на сексуальной почве и домашнее насилие.