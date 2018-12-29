Во львовском военном госпитале пьяный хирург пытался прооперировать пациента (видео)

Анестезиолог и медсестра сразу пожаловались руководителю госпиталя, хирургу запретили проводить вмешательство, но тот даже успел сделать надрез.

Во львовском военном госпитале хирург навеселе взялся оперировать пациента.

По крайней мере в этом его заподозрили коллеги, которые присутствовали во время операции, говорится в сюжете ТСН.

Анестезиолог и медсестра сразу пожаловались руководителю госпиталя, хирургу запретили проводить вмешательство, но тот даже успел сделать надрез. Однако операцию перенесли на другой день.

По крайней мере в этом его заподозрили коллеги, которые присутствовали во время операции - анестезиолог и медсестра. Врачи сразу пожаловались руководителю госпиталя, хирургу запретили проводить вмешательства, но тот даже уже успел сделать надрез.

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Информацию распространили львовские СМИ, в самой больнице инцидент не подтверждают и не опровергают – мол, проводят служебное расследование. Общаться с журналистами хирург не захотел, а в клинике заверили, что о результатах расследования сообщат через две недели.

"У меня нет оснований кого-то отстранять, работаем в штатном режиме. По результатам расследования будут сделаны выводы", - заявил и.о. руководителя военного госпиталя Львова Василий Зайцев.