Секс в 2019: украинцам грозит тюрьма за любовные утехи без согласия (видео)

И до этого закона секс без согласия никто не разрешал.

С 11 января в Украине вступят в силу революционные изменения в Уголовный кодекс.

С тех пор секс без согласия — устного, письменного или невербального — будет считаться изнасилованием, передает "Громадське".

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Мы станем еще одной страной в Европе, где действует такое законодательство — а их всего около десяти.

В остальных до сих пор действуют нормы, по которым человека могут посадить за изнасилование только в случае, если он применял угрозы, силу или злоупотреблял уязвимым состоянием потерпевшего.

С 11 января 2019 года в Украине сексуальные действия, совершенные без добровольного согласия партнера, будут квалифицироваться как изнасилование или сексуальное насилие. Такая трактовка будет соответствовать позиции ЕСПЧ, где суд установил, что государство обязано расследовать каждый половой акт, совершенный без согласия потерпевшего лица, даже если он не оказывал физического сопротивления, объясняет "Страна".

По ныне действующему закону, привлечение к уголовной ответственности возможно только в случае, если были применены угрозы, сила или злоупотребление уязвимым состоянием потерпевшего лица.

По новым правилам, составом преступления будет считаться, во-первых, "проникновение в тело партнера без его добровольного согласия". Если один из партнеров не сказал второму четкое "да" или просто промолчал перед интимом, то это следует трактовать как несогласие.

Во-вторых, даже без "проникновения в тело" человеку теперь можно вменить "сексуальное насилие" - любые действия сексуального характера, которые не связаны с половым актом, но прошли без согласия партнера.

Еще одно важное новшество заключается в том, что потерпевшее лицо не обязано в процессе судебного расследования доказывать, что оно пыталось оказывать сопротивление сексуальному насилию.

При этом остается открытым вопрос, каким образом идентифицировать это необходимое согласие и что делать, если один из партнеров его дал, но затем передумал и объявил об изнасиловании.

За решетку на 5-7 лет можно попасть, если даже кто-то из супругов не дал согласия на секс.

Раньше секс-педагог рассказала, что секстинг (обмен интимными сообщениями или фотографиями через электронные устройства, - УНИАН.) – популярное развлечение среди 12-17-летних. И родителям важно научить детей правильно вести себя в сети, чтобы потом не решать серьезные проблемы.