"Это не таблетки, а настоящий мел": в Луганске рассказали о ситуации с лекарствами в оккупации

Есть аптеки в оккупированном Луганске, где можно найти лекарства украинского производства.

Местные жители во временно оккупированном Луганске жалуются на качество лекарств российского производства.

Об этом LIGA.net сообщили несколько источников в оккупации на правах анонимности.

"Это не таблетки, а настоящий мел, никакого эффекта не дают, цены на них в два-три раза дороже, чем в Украине", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

По ее словам, среди ее знакомых увеличилось количество тех, кто заболел ОРВИ и гриппом за последнюю неделю.

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"У мужа была высокая температура, ничего из таблеток жаропонижающих не сбивало, пришлось вызвать скорую, в больнице поставили капельницы, только тогда ему стало легче", - уточнила она.

Другой собеседник подчеркнул, что, есть аптеки, где можно найти лекарства украинского производства.

"Но они дороже в разы. Например, иммунофлазид в Украине можно купить в среднем за 200 грн, тут его перепродают за 1500 рублей (около 750 грн, - ред.). Так они на нас зарабатывают", - сказал луганчанин Сергей.

По информации LIGA.net, многие стараются покупать лекарства украинского производства в Станице Луганской. "Кто-то сам идет, кто-то просит родственников. С чеками наши (украинские пограничники, - ред.) пропускают, ничего не забирают, там не проблем", - уточнил Сергей.

Ранее сообщалось, что с начала года цены на лекарства в Украине выросли в среднем на 5,1%. Больше всего - на антибиотики.