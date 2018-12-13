В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог

Эпидемические пороги превышены в Харьковской области - на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, в Донецкой - на 1,1%.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог.

Как говорится в сообщении на сайте Минздрава, за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 203 тысяч 335 человек, из них 67,3% дети до 17 лет, а один человек умер вследствие гриппа.

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«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 528,2 на 100 тысяч населения, что на 1,8% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в областях: Харьковской - на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, в Донецкой - на 1,1%», - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, по сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 2,6% и 6,7% соответственно.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 127 тысяч 196 человек.