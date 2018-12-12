цей матеріал доступний українською

В Украине запретили вакцину от ветряной оспы

09:16, 12 декабря 2018
Страна
331 0
Запрещено применение вакцины / Фото: coinformatiquesolutions.com

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Читайте такжеВ Украине введут электронные медкарточки

Речь идет о вакцине серии 32050718, производитель готовой лекарственной формы "Глаксосмиткляйн Байолоджикалз с.а.", Бельгия, упаковщик и контроль качества ООО "Смиткляйн Бичем-Биомед", Россия с маркировкой на русском языке.

Средство ввезено на территорию Украины с нарушением требований законодательства.

Ранее в Украине ввели постоянный запрет на применение и реализацию лекарственных средств "Валсартан", "Ванатекс" и "Тиара Трио" для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#запрет#вакцина