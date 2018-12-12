В Украине запретили вакцину от ветряной оспы
09:16, 12 декабря 2018Страна
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Запрещается реализация, хранение и применение лекарственного средства.
Запрещено применение вакцины / Фото: coinformatiquesolutions.com
В Украине установили постоянный запрет на вакцину от ветряной оспы "Варилрикс".
Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
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Речь идет о вакцине серии 32050718, производитель готовой лекарственной формы "Глаксосмиткляйн Байолоджикалз с.а.", Бельгия, упаковщик и контроль качества ООО "Смиткляйн Бичем-Биомед", Россия с маркировкой на русском языке.
Средство ввезено на территорию Украины с нарушением требований законодательства.
Ранее в Украине ввели постоянный запрет на применение и реализацию лекарственных средств "Валсартан", "Ванатекс" и "Тиара Трио" для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.
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