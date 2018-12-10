Простые бабушкины продукты: Супрун назвала "конкурентов" йогурта

И.о. министра здравоохранения объяснила, в каких продуктах содержатся полезные бактерии.

Полезные бактерии содержатся не только в йогурте. Кефир, вино, мисо, кимчи — корейская маринованная редька и капуста, квашеная свекла и свекольный квас — это все примеры ферментированных продуктов.

В ферментированных продуктах молочнокислые бактерии поедают сахар и клетчатку овощей или бобов и образуют молочную кислоту, которая действует как консервант. Она не дает вредным бактериям и грибкам размножаться и портить продукт.

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Поэтому и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала о пользе таких продуктов:

1. В ферментированной еде есть пробиотики — живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают алергию, колебание веса, предрасположенность к диабету второго типа и поддерживают здоровый уровень холестерина.

2. Ферментация меняет свойства пищи. После этого процесса появляются новые полифенольные соединения с антиоксидантными, противовоспалительными и даже антидепресантними свойствами.

3. Процесс ферментации увеличивает содержание питательных веществ в продуктах и делает их полезными. Так, квашеная капуста — это источник витамина С, пектина, кальция и сульфорафана. Квашеные свекла или свекольный квас — кладезь полезных для печени и мышц веществ бетаина, фолиевой кислоты и нитратов. Соевые продукты, как мисо — источник витаминов Е, К, фолиевой кислоты.

"Помните, в холодный период года нам может недоставать овощей в рационе, поэтому не забывайте и о ферментированных овощах. И на всякий случай держите небольшую банку бабушкиной квашеной капусты в холодильнике", - подытожила Супрун.

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