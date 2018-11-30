В Украине усиливают санитарно-эпидемиологический контроль в областях, где введено военное положение

Услуги в сфере общественного здоровья в условиях военного положения останутся неизменными.

В условиях военного положения, введенного в 10 областях страны, будет усилен санитарно-эпидемиологический контроль.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

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Согласно письму Минздрава, для обеспечения эпидемического благополучия на территориях, на которых введено военное положение, усиливается мониторинг состояния окружающей среды.

В частности, в структуре Центра общественного здоровья обеспечен усиленный режим работы отдела реагирования на чрезвычайные события и международные медико-санитарные правила.

"Мы заботимся о здоровье населения, поэтому выступаем в роли координирующего и организационно-методического центра на случай возникновения чрезвычайных событий в сфере общественного здравоохранения (эпидемий, вспышек, массовых отравлений неизвестными веществами)", - рассказал Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

Ранее в Минздраве заявили, что доступ гражданского населения к медучреждениям и правила получения медицинской помощи на время действия военного положения в Украине остаются неизменными.