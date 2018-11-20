В Украине запретили популярный физраствор из-за ЧП

Препарат запретили из-за зафиксированного случая непредвиденной побочной реакции.

В Украине временно запретили реализацию и применение раствора для инфузий "Натрия хлорид".

Соответствующая информация появилась в реестре документов относительно качества лекарств на сайте Гослекслужбы.

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"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства "Натрия хлорид", раствор для инфузий 9 мг/мл по 200 мл в бутылках стеклянных, серии 191767, производства ПАО "Галичфарм", Украина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для временной запрета стал случай непредвиденных побочных реакций во время применения этих лекарств.

"Натрия хлорид" используют для восполнения недостатка жидкости в организме и в комплексе мероприятий интенсивной терапии; как растворитель других совместимых лекарственных средств. Можно применять местно для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также катетеров и систем для трансфузии.