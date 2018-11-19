Украинцам с детьми дадут денег на нянь: новые подробности

100 тыс. семей в Украине могут воспользоваться услугой "муниципальная няня", на это планируется выделение 2 млрд грн из госбюджета.

С 1 января 2019 года украинским семьям будут частично возмещать из госбюджета расходы на нянь по уходу за ребенком до 3 лет. Ежемесячная сумма компенсации составит 1692 грн.

Как будут работать "муниципальные няни" и что необходимо для получения компенсации, рассказал "Обозревателю" начальник Главного территориального управления юстиции Киева Станислав Куценко.

По его словам, "муниципальные" няни – это те же няни, которых нанимают родители по договору для присмотра за ребенком до трехлетнего возраста.

"Семейная пара может сама выбрать няню, с которой она хочет заключить договор. Нет нянь, которые предоставляются городской властью, поскольку нет реестра и списка. Эта няня может быть просто физическим лицом или физлицом-предпринимателем – нет ограничений, какую няню родители выберут – главное, чтобы няня смотрела за ребенком", - объяснил чиновник.

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Куценко сообщил, что компенсация за няню будет происходить в конце года. Для этого к договору и декларации, которые родители должны будут подать в Государственную фискальную службу, необходимо добавлять чеки или другие расчетные документы, которые подтверждают, что происходила ежемесячная оплата.

Представитель Минюста сообщил, что 100 тыс. семей в Украине могут воспользоваться этой услугой, на это планируется выделение 2 млрд грн из госбюджета.

"Конечно, мы понимаем, что на рынке сейчас стоимость услуг нянь выше. Но хорошо, что хотя бы частично будет компенсация от государства… Когда подавался бюджет, Минсоцполитики и правительство рассчитывали, сколько может быть на эту услугу выделено. В соответствии с этим рассчитывалась компенсация", - отметил он.

Также Куценко развеял ряд слухов относительно "муниципальных нянь".

"Может возникнуть вопрос – получат ли право на няню те, кто находится дома? Получат. Мать может находиться дома в декретном отпуске, но при этом няню тоже можно нанимать. Например, кто-то в молодом возрасте становится мамой и понимает, что ей нужна помощь", - сообщил чиновник.

"Сейчас слухи в интернете расходятся, что не будет декретных средств, нельзя будет оставаться в декрете, если няню нанимаешь. Это все мифы, этого не будет. Планируется, что даже пребывая на работе или дома в декретном отпуске, няню можно нанимать, декретные средства выплачиваются, в конце года можно получить компенсацию", - добавил он.