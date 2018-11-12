Кувейт хочет инвестировать в украинскую систему лечения рака – Минздрав

Больше всего Кувейт заинтересовали проекты по онкологии и трансплантации костного мозга.

Кувейтский фонд арабского экономического развития может предоставить Украине займ под инвестиционные проекты по лечению рака.

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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Как отмечается на сайте Минздрава, больше всего Кувейт заинтересовали проекты по онкологии и трансплантации костного мозга.

«Именно эти вопросы являются наиболее болезненными для нашей системы здравоохранения. Например, в этом году на программу «Лечение за рубежом» из госбюджета было потрачено около 580 млн грн. Именно поэтому нужны инвестиционные проекты, которые бы развивали трансплантацию в Украине», - пояснил Ковтонюк.

По данным ВОЗ, онкологические заболевания являются одной из ведущих причин смертности в мире. Медики регистрируют около 14 млн новых случаев рака в год. По прогнозам, в ближайшие 20 лет число больных раком увеличится на 70%.

Сейчас в Украине зарегистрировано около 950 тыс. онкобольных. Больше 66 тыс. пациентов умирают от онкозаболеваний, но это втрое меньше, чем умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.