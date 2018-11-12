Отменят ли в Украине декрет и выплаты после появления муниципальной няни: министр объяснил ситуацию

С появлением муниципальной няни государственная помощь не отменяется, подчеркнул министр.

Министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил о беспочвенности слухов о якобы отмене декретных выплат при пользовании услугами муниципальной няни.

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Об этом сообщается на правительственном портале. "Они (те, кто распространяет слухи об отмене денег на декретный отпуск. - Ред.) привязывают наши дополнительные меры по социальной защите семей с детьми, в частности, введение понятия муниципальная няня, перекручивают и говорят, что это на замену государственной помощи. Будет государственная помощь и муниципальная няня", - подчеркнул министр.

По словам чиновника, "государственная помощь у нее (семьи. - Ред.) остается, а если захочет воспользоваться такой опцией, как муниципальная няня - то это дополнительный бонус".

"Это же касается отпуска по уходу за ребенком - хочете, чтобы была няня в отпуске? Будет няня в отпуске. Хочете выйти на работу и чтобы была няня - будет такая возможность", - пояснил Рева.

Напомним, ранее заместитель министра соцполитики Александра Чуркина заявила, что в Украине с 1 января 2019 года государство ежемесячно будет компенсировать семьям 1500 гривень на няню для ребенка до 3 лет.