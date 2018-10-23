Супрун разрушила мифы о дельфинотерапии

Терапия с участием животных - это лишь поддержка основного курса терапии, но ни в коем случае не методика лечения.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала дельфинотерапию — эта процедура не приносит пользы ни людям, ни дельфинам.

"Польза дельфинотерапии не имеет никакого научного подтверждения, а позитивное влияние взаимодействия с дельфинами можно сравнить с игрой с собакой или котом", - пишет она на своей странице в Facebook.

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Супрун рассказала, что терапия с участием животных - это лишь поддержка основного курса терапии, но ни в коем случае не методика лечения.

Также она разрушила миф о том, что дельфины лечат ультразвуком. Гипотеза в основе терапии заключается в том, что ультразвук, который издает дельфин в процессе эхолокации, влияет на баланс нейротрансмиттеров в мозгу человека. Однако не существует экспериментальных подтверждений относительно этого.

"Поскольку у людей с дельфинами есть общие инфекционные болезни: кандидоз, сальмонеллез и другие, есть также риск заразиться. Особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Она отметила, что в естественной среде дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий для животных является ужасно тесной консервной банкой.

"Кстати, ЗУ "О защите животных от жестокого обращения" запрещает деятельность дельфинариев, не имеющих природной морской воды. Впрочем они продолжают существовать даже в Харькове и Трускавце, где морем и не пахнет. Активисты требуют полного запрета дельфинариев в Украине", - подытожила Супрун.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, как именно стресс влияет на наш организм и как ему противодействовать.