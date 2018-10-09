Не стоят 5 тысяч: у украинцев возникли вопросы о стоимости "бэби-бокса" (видео)

Многим не нравится то, что себестоимость такой коробки - 5 тысяч гривень - завышена.

Родители, которые получили "бэби-боксы" после рождения малышей, размещают их видеообзоры в сети.

Многим не нравится то, что себестоимость такой коробки - 5 тысяч гривень - завышена. Соответствующее видео, например, на своей странице в Facebook опубликовала бабушка малыша Ольга Слободенюк.

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Так, она перечислила содержимое бэби-бокса, внесла его в список и нашла соответствующие товары в интернете. Оказалось, что себестоимость коробки - 2 тыс. 676 гривень. Правда, неизвестна стоимость самой картонной "колыбели".

"Пересчитали по рыночным ценам, по ценам в магазинах, бралась средняя цена плюс так называемый навар", - рассказала женщина.

Отметим, что если учесть, что вещи для "бэби-боксов" покупались оптом, их стоимость должна быть еще ниже.

Кроме того, у Слободенюк возникли вопросы относительно качества "пакета" малыша.

Ранее УНИАН сообщал, что семь областей Украины - Запорожская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская - начали получать "пакеты малыша".