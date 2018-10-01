Супрун "добралась" до заменителей сахара: объяснила, действительно ли они полезны

Даже бескалорийные подсластители могут провоцировать "скачки" уровня инсулина в крови и способствовать нарушению обмена веществ, отметила Супрун.

Многие люди, которые следят за рационом и потреблением сахара, заменяют его на сладкие альтернативные варианты – подсластители.

Как пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, Ассоциация сердца и Ассоциация диабета (США) указывают, что подсластители могут быть эффективными для контроля веса, а также в качестве альтернативы сахару для людей с диабетом.

И существуют и исследования, в которых указывается, что последствия употребления заменителей сахара могут быть не такими уж и безопасными.

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"Даже бескалорийные подсластители могут провоцировать "скачки" уровня инсулина в крови и способствовать нарушению обмена веществ. Кроме того, употребление подсластителей может иметь и противоположный эффект к уменьшению количества потребленных калорий – стимулирование аппетита, что может влиять на увеличение веса", - рассказала Супрун.

Она добавила, что ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, которые ведут малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

"Относительно количества заменителей сахара, то все зависит собственно от заменителя и продуктов, в которых они содержатся. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США) составили таблицу с дневной нормой употребления подсластителей. Например, рекомендуемое количество заменителя аспартама в день – 50 мг на килограмм массы тела, сахарина – 15", - отметила исполняющая обязанности главы Минздрава.

Ранее и.р. главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, нужно ли есть суп каждый день. "Ни одного научного подтверждения, что есть суп нужно ежедневно, нет. Сбалансированное разнообразное питание и достаточно жидкости в течение дня лишают нас необходимости есть суп или борщ", - отметила она.