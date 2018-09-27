Супрун объяснила, нужно ли есть суп каждый день
Многие люди считают, что обедать супом обязательно, иначе не избежать болезней желудка.
Есть или не есть суп — больше вопрос вкуса, чем здоровья. Даже если вы совсем откажетесь от него, это не будет иметь вредных последствий. Ведь в странах, где почти не едят жидкие блюда – показатель гастроэнтерологических заболеваний не имеет существенных отличий от нашего, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
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"Ни одного научного подтверждения, что есть суп нужно ежедневно, нет. Сбалансированное разнообразное питание и достаточно жидкости в течение дня лишают нас необходимости есть суп или борщ", - отметила она.
Также исполняющая обязанности министра здравоохранения назвала несколько причин, почему суп все же стоит время от времени пробовать:
- обеспечение потребности в потреблении овощей;
- идеальный вариант сохранения питательных веществ;
- суп или борщ — это жидкость, а хорошо увлажненная пища лучше переваривается.
"Суп — это не лекарства и не скучный атрибут здорового образа жизни, который мы должны потреблять ежедневно. Это простая и удобная еда, которая может иметь большую пользу для здоровья", - подчеркнула Супрун.
Ранее Супрун разрушила мифы вокруг одной из самых популярных диет - безглютеиновой. Она предполагает полный отказ от продуктов с содержанием глютена или их замену на безглютеновые.