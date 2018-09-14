В Днепре закрыли на карантин школу, где массово заболели дети (видео)

Точная причина отравления детей до сих пор не установлена.

В Днепре закрыли учебное заведение, где массово заболели дети. Карантин объявлен до 21 сентября.

За это время специалисты должны выяснить главный вопрос: что вызвало тошноту, расстройства пищеварения и повышение температуры. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

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Полиция уже открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм. От утра среды детям из разных классов один за другим становилось плохо. 18 госпитализировали. Их состояние не тяжелое, говорят врачи. Еще несколько десятков учеников лечатся на дому.

Питание в школе обеспечивает частная компания. Впрочем, проверяют не только столовую, ведь не все больные там питались. А среди тех, кто таки ел школьную еду, не все болели.

"Проверяется и учебное заведение, и пищеблок. На сегодня мы не можем еще говорить о причинах. У нас нет лабораторного подтверждения. Отобранные образцы будут исследоваться. У нас на проверку два дня", - говорит начальник отдела областного управления Госпотребслужбы Неля Полюхович.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в Днепре произошло массовое отравление учеников одной из общеобразовательных школ.