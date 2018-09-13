В Украине дети без прививок не могут посещать школы и детсады - Минздрав (документ)

Невакцинированные дети не могут посещать школы и детсады, отметили в Минздраве.

Согласно закону, посещать государственные учреждения образования могут только те дети, которые получили прививки по календарю профилактических прививок, или у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации (ст. 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней").

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Отмечается, что коллективный иммунитет поможет защитить от смертельно опасных болезней тех детей, которые не могут прививаться по медицинским причинам.

"Если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется соответствующая справка на основании данных обязательного медицинского профилактического осмотра ребенка с участием врача-педиатра и других врачей-специалистов. Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического заведения", - пояснили в Министерстве здравоохранения.

Действующие нормы закона Минздрав и Министерство образования и науки напомнили председателям областных и Киевской городской государственных администраций официальным письмом.

Кроме того, врачебно-консультативная комиссия может принять решение о запрете посещения ребенком без профилактических прививок учебного заведения, например, в случае осложнения эпидемической ситуации. В таких случаях вопрос относительно форм получения образования такими детьми решают местные органы образования.

В Минздраве напомнили, что сейчас в Украине наблюдается неустойчивая эпидемиологическая ситуация по инфекционным болезням, а заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер.

"С началом учебного года риск заболеть на эти инфекции увеличивается, поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты по календарю профилактических прививок", - подчеркнули в Министерстве.

В ведомстве заверили, что на сегодня в Украине есть достаточное количество эффективных, качественных, безопасных и преквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин, чтобы охватить прививками все возрастные группы, которые в этом нуждаются.

Стоит напомнить, что в Украине самый низкий в мире уровень иммунизации. Это означает, что к нам беспрепятственно заходят давно забытые болезни.