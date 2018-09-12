В Киеве у пациента заподозрили лихорадку Западного Нила

Состояние пациента стабильное, но прогнозы делать еще рано.

В Киеве обнаружен случай заболевания лихорадкой Западного Нила у мужчины, отдыхавшего на Крите.

Об этом в комментарии "24 каналу" сообщила ведущий инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская.

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"В Александровскую больницу госпитализировали молодого человека с менингитом. Впоследствии у больного заподозрили лихорадку Западного Нила по некоторым характерными симптомами. Диагноз "менингиальная форма лихорадки Западного Нила" подтвержден официально", – сказала врач.

Она добавила, что состояние пациента стабильное, но прогнозы делать еще рано. В то же время заведующий инфекционным отделением Людмила Меновая настаивает, что диагноз еще официально не установлен.

"Никаких комментариев по неустановленному еще диагнозу я сейчас давать не могу. У нас сейчас консультант – заведующий реанимации, у нас тяжелый случай. Установим официально диагноз, скажем, что он есть, тогда дадим официальные комментарии", – сказала Меновая.

Напомним, в Европе всплекс заболеваний лихорадкой Западного Нила – в течение 2018 года зафиксировано 710 случаев заболевания. Только за последнюю неделю августа в странах Европы умерли 24 человека, 6 из которых – в стране-соседке Украины Румынии.

Это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. Симптомы заболевания похожи на симптомы гриппа и включают лихорадку, головную боль и тошноту. У людей, у которых проявились признаки болезни, смертность может достигать 10%.