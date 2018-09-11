В Херсоне от ботулизма умер мужчина, его жена - в реанимации

По данным Минздрава, вероятная причина ботулизма - копченая рыба домашнего приготовления.

В Херсоне от ботулизма умер мужчина, его жена находится в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Согласно сообщению, в Херсонскую областную клиническую больницу супругов доставили вечером 10 сентября.

«Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, он умер в течение часа после госпитализации. Женщина сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, вероятная причина ботулизма - копченая рыба домашнего приготовления, которую супруги употребляли накануне.

Ранее на Сумщине двое людей попали в реанимацию из-за употребления вяленой рыбы. В обоих мужчин подтвердили диагноз ботулизм.