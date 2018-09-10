Из-за опасной инфекции еще двое украинцев попали в реанимацию (видео)

В медучреждениях подтвердили, что у мужчин - ботулизм.

На Сумщине двое людей попали в реанимацию из-за употребления вяленой рыбы. В обоих мужчин подтвердили диагноз ботулизм.

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Вяленых лещей они приобрели в магазине в городе Глухов. Туда рыбу завезли с оптовой базы. И теперь она может разойтись по всей области.

Как сообщают специалисты, около полутонны этой вяленой рыбы уже разошлось по торговым точкам соседних районов. Полиция предупредила продавцов.

Как сообщал Минздрав, с начала 2018 года в Украине зарегистрировано 72 случая ботулизма, в результате которых пострадали 80 человек, 7 из них умерли.