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Из-за опасной инфекции еще двое украинцев попали в реанимацию (видео)

17:19, 10 сентября 2018
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Вяленых лещей они приобрели в магазине в городе Глухов. Туда рыбу завезли с оптовой базы. И теперь она может разойтись по всей области.

Как сообщают специалисты, около полутонны этой вяленой рыбы уже разошлось по торговым точкам соседних районов. Полиция предупредила продавцов.

Как сообщал Минздрав, с начала 2018 года в Украине зарегистрировано 72 случая ботулизма, в результате которых пострадали 80 человек, 7 из них умерли.

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Теги: #Украина#ботулизм