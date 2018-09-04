В роддомах до сих пор не выдают "пакеты малыша": СМИ узнали причину (видео)

Пакеты малыша до сих пор даже не закупили.

Вместо бэби-бокса - бланк заявления. Так называемый "пакет малыша" со всем необходимым на первые месяцы жизни должны были бы выдавать при выписке из роддома всем рожденным с сентября.

Однако роженицам вместо бэби-бокса дают бланк заявления. С ним нужно идти в управление соцзащиты. Правда, там родителей новорожденных не ждут. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так называемый пакет малыша официально будут вручать тем, кто родится после 1 сентября.

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Пакет малыша торжественно презентовали на заседании правительства весной. Одежда, пеленки, подгузники, матрас и все это в коробке, которую можно использовать как люльку. В общем набор на 5 тысяч гривень. Сначала декларировали, что все это будут выдавать рожденным с сентября во время выписки. Однако в конце лета правительство внесло изменения: прописали, что бэби-боксы будут выдавать не позднее 30 дней от рождения.

Столичным родильным домам сегодня разослали информацию, что говорить роженицам, когда нет бэби-боксов.

"Во время выписки родители пишут заявление с указанием структурного подразделения по вопросам соцзащиты населения. По этому заявлению они в течение 30 дней идут в это структурное подразделение и там по заявлению получают бэби-боксы".

ТСН направилась в ближайшее управление соцзащиты. Работница учреждения о том, куда нести заявление на получение пакета малыша, ничего не знает. Направляет к руководству.

"Вообще пакет малыша должны давать в роддоме", - говорит руководство.

Журналисты обратились за комментарием в Министерство социальной политики. Уполномоченного разъяснить, когда и где будут выдавать бэби-боксы, там не нашли. Ответ дали письменный. Когда в роддоме нет бэби-бокса, то следует писать заявление в управление соцзащиты, а там сформируют единовременную натуральную помощь "пакет малыша".

В схеме с поставкой пакетов малышам задействована еще и спецагенция ООН. Там пояснили, что до сих пор работают над документами.

"Проведен тендер, определен поставщик – украинская компания. Сейчас идет окончательное согласование определенных документов, поэтому не могу назвать компанию", - говорит заместитель председателя офиса Управления ООН по обслуживанию проектов.

В сентябре, уверяют, закупят первые 30 тысяч бэби-боксов. Первая партия в роддомы пойдет в середине месяца.