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Журналисты объяснили, почему в Украину беспрепятственно заходят давно забытые болезни (видео)

14:03, 03 сентября 2018
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У нас уже есть корь и случаи дифтерии. Международные организации бьют тревогу: это вопрос международной безопасности. Впрочем, украинские родители и дальше упорно пишут отказ от прививок.

Как сообщали в Минздраве, на позапрошлой неделе корью заболели более полутысячи украинцев, большинство из которых - дети. Общее количество заболевших корью с начала года - 30 тысяч человек.

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Теги: #Украина#Минздрав#вакцинация