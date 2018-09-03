Журналисты объяснили, почему в Украину беспрепятственно заходят давно забытые болезни (видео)

Украинские родители боятся прививок больше, чем смертельных болезней.

У Украины - самый низкий в мире уровень иммунизации. Это означает, что к нам беспрепятственно заходят давно забытые болезни.

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У нас уже есть корь и случаи дифтерии. Международные организации бьют тревогу: это вопрос международной безопасности. Впрочем, украинские родители и дальше упорно пишут отказ от прививок.

Как сообщали в Минздраве, на позапрошлой неделе корью заболели более полутысячи украинцев, большинство из которых - дети. Общее количество заболевших корью с начала года - 30 тысяч человек.