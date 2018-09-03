Супрун посоветовала, что делать, если на еду села муха

Патогенные микроорганизмы, попадающие на наружную поверхность мухи, могут выжить в течение нескольких часов, подчеркнула Супрун.

Еду, на которую села муха, надо или помыть, или приготовить под высокой температурой, или не есть, если ни то, ни другое невозможно.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Она подчеркнула, что мухи переносят очень большое количество возбудителей болезней.

"Питаются мухи как обычными продуктами, так и мусором, экскрементами и другими отвратительными вещами. Когда муха ползает или ест всякий хлам, возбудители болезней попадают на ее тело или же переезжают сразу в ее организм. Патогенные микроорганизмы, попадающие на наружную поверхность мухи, могут выжить в течение нескольких часов, а попадающие в организм мухи или в еду, в которую она их транспортировала, могут выжить в течение нескольких дней", - рассказала Супрун.

По словам и.о. главы Минздрава, это могут быть немало возбудителей различных инфекционных болезней - кишечные инфекции, инфекции глаз, инфекции кожи и гельминты.

Ранее Супрун накануне нового учебного года напомнила украинцам о здоровом питании школьников.