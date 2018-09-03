цей матеріал доступний українською

Супрун посоветовала, что делать, если на еду села муха

08:50, 03 сентября 2018
Страна
1888 1
Супрун рассказала, какие угрозы для здоровья могут нести мухи / фото pixabay.com

Читайте такжеСупрун разрушила мифы о фруктах: рассказала, когда и сколько кушать

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Она подчеркнула, что мухи переносят очень большое количество возбудителей болезней.

"Питаются мухи как обычными продуктами, так и мусором, экскрементами и другими отвратительными вещами. Когда муха ползает или ест всякий хлам, возбудители болезней попадают на ее тело или же переезжают сразу в ее организм. Патогенные микроорганизмы, попадающие на наружную поверхность мухи, могут выжить в течение нескольких часов, а попадающие в организм мухи или в еду, в которую она их транспортировала, могут выжить в течение нескольких дней", - рассказала Супрун.

По словам и.о. главы Минздрава, это могут быть немало возбудителей различных инфекционных болезней - кишечные инфекции, инфекции глаз, инфекции кожи и гельминты.

Ранее Супрун накануне нового учебного года напомнила украинцам о здоровом питании школьников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Супрун#Минздрав