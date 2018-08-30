В Украине сделали шаг к запрету целителей и народной медицины

После принятия законопроекта Верховной Радой целительство не будет признаваться медицинской помощью.

Правительство приняло постановление о законопроекте, который отменяет выдачу специального разрешения от Минздрава на занятие народной медициной (целительством) и предусматривает запрет ее рекламы.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, этот законопроект подготовили, чтобы Украина не признавала практики народной медицины, отвары целителей, обряды знахарей и гадание экстрасенсов как методы диагностики и профилактики заболеваний и способы их лечения. А Министерство здравоохранения со своей стороны не предоставляло разрешительные документы на деятельность тех, кто предоставляет подобные услуги.

"Когда пациент приходит лечиться к человеку, который не практикует доказательную медицину, но имеет разрешительный документ от Минздрава Украины, это вводит его в заблуждение - ему может казаться, что он получает медицинскую помощь. На самом же деле нет гарантии, что этот визит будет не то, что эффективным, но и безопасным", - подчеркнула Супрун.

Она отметила, что принятие законопроекта поможет на уровне закона утвердить, что такая деятельность не является тождественной помощи в учреждении здравоохранения. Законопроект еще будет рассматривать Верховная Рада.

Напомним, о намерениях Министерства здравоохранения отозвать все разрешения для практики народной медицины стало известно в январе 2018 года.