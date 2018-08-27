"Молитва за канонизацию с омовением манту": в сети предложили причислить Супрун к лику святых (фото)

Украинцы в соцсети создали шуточное мероприятие "Молитва за канонизацию Супрун".

В Facebook создали шуточное мероприятие под названием "Молитва за канонизацию Супрун с омовением манту и на холодном".

Инициаторы "события" заявили, что 28 сентября проведут в лавре молитву в честь и.о. главы Минздрава Украины.

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"Она научила нас не бояться сквозняков, показала смысл здорового образа жизни. Благодаря ей не растут усы от контрацептивов, рассасывается остеохондроз и исчезают дисбактериоз с ВСД. Наконец мы можем хрустеть пальцами и мочить манту. Она достойна быть причисленной к лику святых. Всеобщей молитвой мы добьёмся справедливости", - говорится в описании к шуточному мероприятию.

Ранее Супрун заявляла, что более 80% смертей в Украине вызваны болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Это те болезни, которые во многих случаях вызывает неправильный образ жизни.