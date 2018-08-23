В Одессе мать сбежала от врачей в лес с больным пневмонией младенцем: его не спасли (видео)

Женщину нашли только под утро, но ребенок был уже в тяжелом состоянии, спасти его не удалось.

В Одессе от пневмонии умер двухмесячный ребенок.

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Как говорится в сюжете ТСН, мать с младенцем пряталась в лесу, потому что не хотела ехать с ребенком в больницу. Якобы боялась, что младенца у нее отберут. Скорую мальчику с высокой температурой вызвали родственники, но пока врачи приехали, женщина схватила младенца и убежала. Полиция прочесывала лес всю ночь.

Женщину нашли только под утро, но ребенок был уже в тяжелом состоянии, спасти его не удалось. Матери уже объявили подозрение – ей грозит до 15 лет лишения свободы.