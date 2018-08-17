Длительный метеоудар: Украину накрыли магнитные бури
Землю вновь накрыла магнитная буря - пик метеоудара придется на эту неделю.
Сильные бури в Украине начались в пятницу, 17 августа, и продлятся до 21-го числа. В эти дни возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Полность избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно.
Читайте такжеУкраину ждет новый метеоудар
Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие метеоудара:
• в дни меоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;
• постарайтесь исключить алкоголь и никотин;
• обеспечте себе полноценный здоровый сон;
• пейте больше жидкости;
• кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;
• не употребляйте тяжелую пищу;
• при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;
• метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.