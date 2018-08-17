Длительный метеоудар: Украину накрыли магнитные бури

Магнитные бури могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Землю вновь накрыла магнитная буря - пик метеоудара придется на эту неделю.

Сильные бури в Украине начались в пятницу, 17 августа, и продлятся до 21-го числа. В эти дни возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Полность избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно.

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Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие метеоудара:

• в дни меоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;

• постарайтесь исключить алкоголь и никотин;

• обеспечте себе полноценный здоровый сон;

• пейте больше жидкости;

• кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;

• не употребляйте тяжелую пищу;

• при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;

• метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.