Экс-прокурор, устроивший масштабное пьяное ДТП в Киеве, стал замдиректора Института рака (документ, видео)

В Институте рака работает бывший прокурор, участвовавший в пьяном ДТП.

Экс-прокурор Анатолий Головко, устроивший в Киеве пьяное ДТП, назначен замдиректора Института рака и главным "по борьбе с коррупцией".

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Об этом у себя в Facebook сообщила активистка Центра противодействия коррупции Александра Устинова. Она также опубликовала соответствующий приказ.

"На видео - бухой экс-прокурор из Винницкой области Анатолий Головко таранит машины, троллейбус, рекламные щиты и убегает от полицейских. Когда же его задерживают - говорит не я за рулем был. Справа приказ о назначении этого прокурора не просто заместителем директора Института рака, но и главным по борьбе с коррупцией в заведении. Спасибо директору Института рака Елене Колесник за такой удачный подбор персонала в клинику. Коррупцию теперь там точно одолели", – пишет Устинова.

Напомним, 13 августа стало известно, что Анну Губареву, скандального врача онкогематологического отделения Института рака, которая отказалась лечить ветерана АТО из-за того, что "тот убивал братский народ", после громкого увольнения восстановили на работе и даже повысили.

Вечером в тот же день, 13 августа, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что Губареву уволили во второй раз.