Массовое отравление шаурмой в Киеве: появились новые подробности
17:45, 08 августа 2018Страна
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Все точки, где люди отравились шаурмой, принадлежат одному владельцу.
Мясо для шаурмы привозили из Житомирской области / фото Wellwod via Flick
Курятину для шаурмы, которой массового отравились в Киеве, привозили от одного производителя из Житомирской области.
Об этом в эфире Радио НВ сообщил начальник столичного управления Госпотребслужбы Олег Рубан.
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По его словам, поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет. Наказание должен определить суд.
Рубан также подтвердил информацию о том, что возбудителем инфекции стала сальмонелла – специалисты получили результаты анализов со складов, где хранили некачественную курятину.
Напомним, в Киеве зафиксировали массовые случаи отравления шаурмой. По последним данным, отравились 93 человека, среди них 12 детей и одна беременная.
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