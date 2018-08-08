Массовое отравление шаурмой в Киеве: появились новые подробности

Все точки, где люди отравились шаурмой, принадлежат одному владельцу.

Курятину для шаурмы, которой массового отравились в Киеве, привозили от одного производителя из Житомирской области.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил начальник столичного управления Госпотребслужбы Олег Рубан.

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По его словам, поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет. Наказание должен определить суд.

Рубан также подтвердил информацию о том, что возбудителем инфекции стала сальмонелла – специалисты получили результаты анализов со складов, где хранили некачественную курятину.

Напомним, в Киеве зафиксировали массовые случаи отравления шаурмой. По последним данным, отравились 93 человека, среди них 12 детей и одна беременная.